Calciomercato Napoli – Denis Suarez, pista freddissima (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato Napoli – Felix Gende, agente di Denis Suarez è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Calciomercato Napoli – Il Napoli torna su un vecchio pallino di mercato, Denis Suarez nella lista di Giuntoli: “Il Celta sta vivendo un momento diffcile ma non è a rischio retrocessione. Il club non ha bisogno di vendere, le casse sono piene. Non penso però che Lobotka possa andare via per una cifra inferiore ai 30 mln di euro. Denis Suarez a Napoli? Nel calcio non si può mai dire ma il Cedlta ha fatto sforzi per riportarlo in sede.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Castel Volturno, il report del club: un altro azzurro non si è allenato, palestra per Ghoulam Sky – Trattativa Lobotka, se non si sblocca: il Napoli punterebbe sul secondo obiettivo. Gli aggiornamenti Kiss Kiss – Napoli colpo di mercato: venerdì visite mediche e firma sul contratto. ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato - #Napoli, accelerata per #Lobotka: - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, offerta per #Demme. Ma non è escluso un altro arrivo a centrocampo: i nomi - DiMarzio : #Napoli-#Rahmani, gli ultimi dettagli: rinviata la chiusura per #Amrabat?? -