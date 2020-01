Calciomercato Milan: Reina, divorzio anticipato. Il futuro è in Premier (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pepe Reina può dire addio al Milan prima della scadenza del contratto: il giocatore è diretto in Premier League Il Milan si sta dimostrando particolarmente attivo in questa sessione di Calciomercato, soprattutto per quanto riguarda il capitolo cessioni. Pepe Reina, infatti, sarebbe pronto a salutare anzitempo Milanello. Secondo quanto appreso da Calcio News 24, il portiere e il club Milanese sarebbero pronti ad interrompere i rapporti prima della scadenza del contratto dell’iberico (giugno 2021). L’Aston Villa sarebbe pronto ad accogliere Reina, per consentigli di tornare a difendere la porta di un club di Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, offerta dell'#AstonVilla per #Piatek - DiMarzio : Le ultime sulla trattativa tra il #Milan e #Todibo ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, incontro positivo con #Todibo: si lavora sulla formula con il #Barcellona -