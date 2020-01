Calciomercato Milan, Piatek verso la Premier League per 30 milioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato Milan, Piatek verso la cessione nella sessione di gennaio: voci dalla Premier League per 30 milioni Il Milan si prepara a salutare Krzysztof Piatek durante il mercato di gennaio. L’Aston Villa è pronto a sborsare una cifra intorno ai 30 milioni di euro per strappare l’attaccante polacco a titolo definitivo, e anche il Newcastle pare intenzionato ad affondare per il polacco. Emissari dei club inglese, infatti, erano presenti lunedì sugli spalti di San Siro durante la sfida tra Milan e Sampdoria. La Premier League, secondo Il Corriere dello Sport, è allora la destinazione più probabile per il Pistolero. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

