Calciomercato, le ultime trattative: ecco il colpo del Napoli: Juventus e Roma attivissime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, ARIA DI RINNOVAMENTO – Tempo di rinnovi contrattuali in casa Roma. A poche ore da quello di Aleksandar Kolarov, ha ufficializzato il suo prolungamento con il club giallorosso anche Bryan Cristante, ora in scadenza il 30 giugno del 2024. “Sono contentissimo di aver rinnovato – ha dichiarato il centrocampista giallorosso, che sta recuperando da un lungo infortunio – Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”. Cristante, classe 1995, è arrivato nella Capitale dall’Atalanta nell’estate del 2018, firmando fino al 2023 e collezionando finora 54 presenze e cinque gol. “Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma – ha dichiarato il direttore sportivo Petrachi – Una volta arrivato qui, ho avuto ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

