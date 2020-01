Calciomercato, le notizie di oggi: l’annuncio di Commisso, il Napoli c’è, il nuovo 11 stellare dell’Inter (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’ANNUNCIO DI Commisso – “Non possiamo dare informazioni più dettagliate semplicemente perché altrimenti i prezzi salgono in un attimo. E questo ovviamente va contro gli interessi della Fiorentina. Ma l’idea è quella di annunciare uno, due, tre giocatori in tre settimane. Ho dato disponibilità di spendere per cominciare a costruire la squadra del prossimo anno, che deve essere molto più forte di quella attuale. E’ questo il motivo per cui non voglio un giocatore per sei mesi, ma solo a lungo termine”. E’ l’annuncio del presidente della Fiorentina Rocco Commisso nella conferenza stampa in cui si è parlato principalmente dello stadio. (L’ARTICOLO COMPLETO) IL Napoli C’E’ – Sarà Diego Demme il primo colpo del mercato invernale del Napoli. Il centrocampista del Lipsia è a un passo dalla firma e potrebbe essere nei prossimi ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

romeoagresti : #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milio… - GoalItalia : La Juve mette le mani su Ntenda, classe 2002 del Nantes ???? [@romeoagresti] - GoalItalia : Asse caldo tra Bologna e Juventus per Orsolini ?? [@romeoagresti] -