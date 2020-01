Calciomercato Genoa: si avvicina Parigini dal Toro, le ultime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato Genoa: Vittorio Parigini è vicinissimo ad approdare ai rossoblù dal Torino. Nuovo rinforzo per Nicola Nuovo rinforzo per il Genoa di Davide Nicola. Come riporta Gianluca Di Marzio, Vittorio Parigini è vicinissimo a trasferirsi al Grifone e andare ad aggiungere qualità al reparto offensivo rossoblù. Dopo gli arrivi di Perin, Behrami e Destro, il Genoa ha chiuso anche per Vittorio Parigini che al Toro ha trovato pochissimo spazio con Mazzarri in panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa, idea Roger #Martinez per l'attacco ?? - topscorer2019 : RT @DiMarzio: #Genoa, accordo per #Parigini del #Torino - DiMarzio : #Genoa, accordo per #Parigini del #Torino -