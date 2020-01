Calciomercato, colpo Demme per il Napoli. Milan, Reina ai saluti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di mercoledì 8 gennaio 2020. Il Napoli accoglie Demme e spinge per Lobotka. Doppio colpo Bologna. MilanO – Calciomercato, le notizie di mercoledì 8 gennaio 2020. Scatenato il Napoli che ha piazzato il primo colpo di mercato acquistando dal Lipsia Diego Demme. Il centrocampista non dovrebbe essere l’unico acquisto visto che nelle prossime ore è atteso il sì del Celta Vigo anche per Lobotka. In uscita resta Tonelli che piace alla Sampdoria. Calciomercato, l’Inter vicina a Young. Reina saluta il Milan In attesa di Vidal, il colpo di mercato dell’Inter potrebbe essere Young. L’esterno inglese è stato richiesto da Conte e presto dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Per un giocatore che arriva a Milano, un altro sembra essere sul punto di partenza. Stiamo parlando di Pepe Reina ad un passo dall’addio al Milan ... Leggi la notizia su newsmondo

