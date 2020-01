Calciomercato Atalanta, Caldara vuole solo i nerazzurri (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Continuano i contatti fra Milan e Atalanta per il ritorno di Mattia Caldara fra le file del club orobico: gli aggiornamenti Caldara-Atalanta, atto secondo: si può. Questo è quanto filtra dai summit di mercato fra i nerazzurri e il Milan per il difensore. Cresce l’ottimismo per il ritorno, con il centrale pronto a tagliarsi l’ingaggio per venire incontro ai bergamaschi. Ad affermarlo è gazzetta.it, che precisa che al momento Caldara, in caso di cessione, vuole soltanto il club di Gasperini. Resta da trovare l’intesa sulla formula di trasferimento (prestito con diritto o obbligo di riscatto). Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

