Calcio, Dal Pino nuovo presidente Lega

Lega serie A ha un nuovo presidente: Paolo Dal Pino, 57 anni, milanese, una carriera da manager fra editoria e telecomunicazioni. Succede al dimissionario Gaetano Miccichè. Dal Pino è stato eletto dall'assemblea dei venti club,riunita a Milano, con 12 voti, uno in più del quorum necessario alla terza votazione (maggioranza semplice). Il 16 dicembre, alla seconda, Dal Pino aveva già sfiorato l'elezione con 13 voti (per quella seduta uno in meno del quorum).L'ex presidente Miccichè ha ottenuto 7 voti.(Di mercoledì 8 gennaio 2020)

