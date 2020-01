Cagliari, scomparso a 16 anni Luca Loddo. L’appello della madre: “Chiunque lo veda lo blocchi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luca Loddo, un ragazzo di 16 anni, ha fatto perdere le sue tracce due giorni fa. Secondo i genitori, che hanno denunciato la sua scomparsa, sarebbe scappato di casa per incontrare una ragazzina. La mamma: "Chiunque lo veda lo blocchi e chiami subito la polizia o me al +393494482046”. Leggi la notizia su fanpage

