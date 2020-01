Cadavere di un sub sulla spiaggia: è giallo a Castel di Tusa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Vincenzo Ganci Il Cadavere di un sub è stato ritrovato ieri sera sulla spiaggia di Castel di Tusa nel messinese. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trasferito a Patti per l'autopsia É giallo a Castel di Tusa in provincia di Messina. Il Cadavere di un sub, in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato con ancora indosso l'attrezzatura sulla spiaggia. A fare la scoperta due passanti. Secondo gli investigatori, il corpo è rimasto in acqua per troppo tempo e, questo, ne rende praticamente impossibile l'identificazione in questa fase. Sul posto subito dopo la segnalazione, sono giunti di carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale. A rendere la vicenda ancora più misteriosa è il fatto che in zona, non risultano denunce di persone scomparse, nè risultano attive ricerche di sub non rientrati. Gli inquirenti stanno tentanto con l'aiuto della ... Leggi la notizia su ilgiornale

