Busta paga e obbligo consegna al lavoratore. Cose dice la legge (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Busta paga e obbligo consegna al lavoratore. Cose dice la legge La Busta paga è chiaramente un documento fondamentale per controllare il corretto calcolo della retribuzione. Il datore è obbligato dalla legge a consegnarla ai propri lavoratori? Busta paga: perché è importante Nella Busta paga sono presenti tutte le informazioni fondamentali sul rapporto di lavoro e la retribuzione. Dunque, innanzitutto, contiene i dati anagrafici del lavoratore e, in secondo luogo, quelli relativi alla retribuzione di una determinata mensilità: quindi, l’ammontare dello stipendio, gli scatti di anzianità, la quota di Tfr accantonata, gli assegni familiari qualora il lavoratore possegga i requisiti richiesti per l’erogazione e, naturalmente, le trattenute (in base a queste ultime si distingue l’importo lordo da quello netto). Insomma, grazie alla Busta paga, che d’altra parte si può chiamare ... Leggi la notizia su termometropolitico

fattoquotidiano : LA BUSTA PAGA SI FA PIÙ PESANTE Per 4,5 milioni di lavoratori uno sgravio medio da 500 euro. Ecco cosa cambia [di… - diMartedi : #Roncone su #evasione: 'Nella mia busta paga pagherò tutte le tasse mentre sono certo che l'idraulico che chiamerò… - fattoquotidiano : LA SICILIA E IL BUCO MILIARDARIO Rinnovo - Buco da 7 miliardi, ma il contratto dei dirigenti è stato ritoccato: pi… -