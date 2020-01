Brindisi-Digione in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Reduce dalla sconfitta rimediata sul campo di Cremona nonostante un’epica rimonta, l’Happy Casa Brindisi cerca subito riscatto in Basketball Champions League. I pugliesi dovranno vedersela, tra le mura amiche del PalaPentassuglia, con un avversario di assoluto rango come i francesi del Digione. Sulla carta questo è un match che non ha un vero e proprio favorito. Da un lato i transalpini hanno un roster probabilmente un po’ più forte rispetto ai Brindisini, come dimostra il fatto che al momento Digione occupa la seconda posizione nel gruppo D, con sei vittorie e tre sconfitte, mentre l’Happy Casa è quinta con quattro successi e cinque debacle. D’altro canto, però, i pugliesi potranno fare affidamento su un fattore campo fortissimo. Infatti, quest’anno in casa hanno perso in una sola occasione, ovvero contro un sodalizio di alto profilo come la Dinamo Sassari. L’incontro ... Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomblog : Basket Champions League 2019-2020: Brindisi con Digione serve una vittoria - #Basket #Champions #League #2019-2020:… - zazoomblog : Basket Champions League 2019-2020: Brindisi con Digione serve una vittoria - #Basket #Champions #League #2019-2020… - zazoomnews : Basket Champions League 2019-2020: Brindisi con Digione serve una vittoria - #Basket #Champions #League #2019-2020… -