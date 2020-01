Brevetti, è italiano “Wise Mind Place”: primo e-commerce delle idee (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si chiama Wise Mind Place ed è il primo ‘e-commerce delle idee’: si propone di rivoluzionare il processo di trasferimento tecnologico mettendo al centro la tutela della proprietà intellettuale. La piattaforma è italiana, ma la sua portata è mondiale: chiunque abbia un’idea creativa può registrarsi su Wise Mind Place, condividere e mettere in vendita le proprie invenzioni, tutelandone la proprietà intellettuale tramite una speciale marcatura temporale con riconoscimento dell’autore della creazione, che si attiva legalmente nel momento in cui l’utente la richiede all’interno della propria bacheca. Uno strumento utile per chi ha già un brevetto o intende richiederlo, ma anche per chi non lo possiede o è in attesa di ottenerlo, perché può essere utilizzato sia come riprova legale del momento in cui l’autore ha concepito l’idea e l’ha ... Leggi la notizia su ildenaro

