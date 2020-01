BORSA ITALIANA OGGI/ Atlantia a +2,5%, Telecom Italia a -2%, 8 gennaio 2020, (Di mercoledì 8 gennaio 2020) BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale bene Atlantia. Male invece Telecom Italia e Banco Bpm Leggi la notizia su ilsussidiario

ManuelaDonghi : Su @e_borsa gli aggiornamenti di mercato: ?? Piazza Affari in sofferenza dopo la rappresaglia iraniana in #Iraq… - e_borsa : ?? Piazza Affari in sofferenza con l'Europa dopo la rappresaglia iraniana in #Iraq ????? Donald #Trump parlerà nel p… -