Boom di ascolti per La pupa e il secchione che accende il martedì sera di Italia 1 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Che numeri per Italia 1 nella serata del 7 gennaio 2020. E’ vero che sugli altri canali non c’era gran che ma considerando i numeri fatti dalla prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa, si può davvero parlare di un Boom clamoroso. Con oltre 2,6 milioni di spettatori infatti, il programma condotto da Paolo Rufini, ottiene un dato in linea con la prima serata di Canale 5 ( e non molto diverso tra l’altro dagli ascolti fatti da puntate del Grande Fratello o dell’Isola dei famosi, reality di punta della rete ammiraglia). Un successo che deriva probabilmente anche dalla scelta perfetta della collocazione: un martedì sera desertico. Numeri a parte, questa edizione de La pupa e il secchione convince? Sicuramente potrebbe piacere ai più giovani che non ricordano le passate edizioni per cui si stupiscono ancora del fatto che le pupe non sappiano le tabelline ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

