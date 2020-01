Bologna, incinta va all'ospedale ma viene dimessa: perde il bimbo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pina Francone La tragedia all'ospedale Maggiore di Bologna: la donna incinta, un'africana, era alla trentaduesima settimana di gravidanza Una donna africana incinta si è recata in ospedale accusando un forte mal di testa e qualche ora più tardi, dopo essere stata visitata da un dottore, è stata dimessa dalla struttura sanitaria: dopo tre ore dalle dimissioni un’ambulanza l'ha riportata d'urgenza al nosocomio per colpa di un'emorragia. Così, drammaticamente, ha perso il bambino che portava in grembo. La tragedia si è verificata all’ospedale Maggiore di Bologna venerdì tre gennaio 2020. La donna incinta, stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, è stata visitata da un medico del Pronto Soccorso che le avrebbe somministrato una terapia per la pressione alta e per la cefalea, consentendo dunque alla paziente di fare ritorno a casa. Tre ore dopo la chiamata disperata al ... Leggi la notizia su ilgiornale

rep_bologna : Bologna, incinta viene dimessa, poche ore dopo il feto muore [aggiornamento delle 14:46] - news_bologna : Incinta dimessa, feto muore poco dopo - bolognatoday : Ha un forte mal di testa, va al Maggiore e viene dimessa: donna incinta perde il bambino -