Bocca: dopo anni di guardiolismo scopiazzato ci riprendiamo quello che è nostro e riscopriamo il centravanti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Su Repubblica Fabrizio Bocca scrive della riscoperta del centravanti nel campionato di Serie A. “Oggi in Italia scopriamo che farne molti, di gol, è la strada migliore e più veloce per essere felici, divertirsi, soddisfare le ambizioni , scornare l’avversario, affermarsi come goleador, scalare classifiche, fare danze, diventare video star, litigare in tv, avere aumenti dell’ingaggio. In una parola, vincere. Il teorema è che essere Ronaldo è meglio di essere Piatek. Da lì viene tutto di conseguenza”. Così, mentre la Juve vola grazie ai gol che ha ripreso a fare Ronaldo, al Milan prendono Ibra e magari svendono Piatek alla Roma, che fa pochi gol e “mastica amaro” perché la Lazio ne fa tanti con Immobile. Scrive Bocca: “Finalmente ci riprendiamo quello che è nostro. Il possesso palla aveva ammazzato il contropiede, andare in porta dritti e veloci una ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Bocca: dopo anni di guardiolismo scopiazzato ci riprendiamo quello che è nostro e riscopriamo il centravanti - ilN… - bubu8218 : RT @Halflord84: Svegliarsi così... Con @diavoletta_83 vogliosa... Le labbra si chiudono sulla cappella... La bocca calda e umida accoglie i… - joker9212329403 : RT @PolScorr: #Sanchez ottiene la maggioranza per 2 voti Dopo mesi la #Spagna ha un governo, di coalizione, il più progressista ed europei… -