Blue Ivy compie 8 anni | ecco gli auguri del papà di Beyoncé

La figlia di Beyoncé ha compiuto gli anni in questi giorni: il padre di Beyoncé le ha fatto gli auguri pubblicamente, attraverso un aggiornamento di Instagram Il compleanno della figlia di Beyoncé è stato salutato, con un aggiornamento tenero su Instagram, dal nonno della bimba. Blue Ivy ha infatti compiuto 8 anni lo scorso martedì, come riporta il DailyMail, e Mathew Knowles, padre di Queen Bey, ha pubblicato una foto della nipote con un animazione piena di stelline e fuochi d'artificio. "Buon compleanno alla mia bellissima e più grande nipotina Blue Ivy. Con amore, Papa G.", recita la didascalia a corredo dell'immagine. La giovane figlia d'arte, crescendo, assomiglia sempre più ai suoi affascinanti genitori - che hanno anche altri due figli, i gemelli Rumi e Sir, i quali hanno oggi 2 anni.

