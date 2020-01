Blitz contro la banda delle truffe alle assicurazioni: dieci arresti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) 10 arresti e 14 denunce nell’operazione tra le province di Napoli e Avellino contro le truffe ai danni delle assicurazioni e del fondo di garanzia per le vittime della strada. Dalle prime ore di oggi, tra le province di Napoli ed Avellino, è in atto un’operazione della Polizia di Stato finalizzata all’esecuzione di misure cautelari … L'articolo Blitz contro la banda delle truffe alle assicurazioni: dieci arresti proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

matteorenzi : Il blitz di Trump contro #Soleimani mi sembra un’iniziativa in pieno stile suo. Storicamente singoli blitz della Ca… - HuffPostItalia : Governo chiarisce: 'Nessun drone da Sigonella per blitz contro Soleimani' - Maumol : Il blitz di #Trump contro #QassemSuleimani in #Iraq punta a ripristinare la deterrenza americana in Medio Oriente V… -