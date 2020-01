Bimbo ucciso da cassettiera Ikea: arriva risarcimento da 46 milioni di dollari (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alla fine il gigante del mobile svedese Ikea si è dovuto piegare alla giustizia e ha accettato di pagare 46 milioni di dollari ai genitori di Jozef Dudek, il bambino di 2 anni ucciso da una cassettiera Malm caduta su di lui nel maggio del 2017. Jozef è morto quando un cassettone Malm a tre cassetti del peso di 32 chili gli è caduto addosso dopo che i suoi genitori lo avevano messo a dormire nella sua cameretta a Buena Park in California. Il piccolo era solo quando è accaduto l’incidente ed è stato trovato intrappolato sotto il cassettone da suo padre. È morto lo stesso giorno per asfissia causata dalla compressione meccanica del collo. L’accordo è stato annunciato dall’avvocato dei genitori del piccolo, Joleen e Craig Dudek, ed è stato confermato da un portavoce di Ikea. “Sebbene nessun accordo possa alterare i tragici eventi che ci hanno portato qui, per il bene della famiglia e di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

