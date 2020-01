Bimbo migrante trovato morto nel carrello dell’aereo: si era nascosto per arrivare in Europa dalla Costa d’Avorio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un Bimbo ivoriano di 10 anni si era nascosto da solo nel carrello di un Boeing 777 su cui, da Abigian, sperava di arrivare in Europa. All’alba, all’aeroporto parigino di Roissy Charles de Gaulle, è stato trovato morto, dopo una notte in volo senza ossigeno e con 50 gradi sottozero: addosso aveva solo gli abiti leggeri ai quali era abituato in Costa d’Avorio. L’Air France si è limitata a dire: “Confermiamo la morte di un passeggero clandestino“. Del bambino non si sa nulla, neppure il nome. Ieri sera, il piccolo era riuscito a penetrare in una incredibile breccia nella sicurezza dell’aeroporto ivoriano e si era arrampicato sulle ruote del carrello, infilandosi nell’alloggiamento dove poi il carrello stesso viene ritirato dopo il decollo. È uno spazio strettissimo, dove il rischio è quello di finire stritolati, privo di ogni ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

