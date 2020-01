Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2020: senza Johannes Bø chi saprà approfittarne? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La pausa natalizia è prossima alla conclusione e, di conseguenza, la Coppa del Mondo di Biathlon riprende come d’abitudine da Oberhof. In campo maschile la notizia principale riguarda l’assenza di Johannes Bø, sinora dominatore dell’inverno. Il ventiseienne norvegese, vincitore di 5 delle prime 7 gare stagionali, ha confermato la decisione di non prendere parte alle tappe tedesche per stare vicino alla compagna, allo scopo di assisterla nelle fasi immediatamente precedenti e successive al parto del primogenito della coppia. Dunque campo libero per tutti gli altri e soprattutto pettorale giallo vacante. I vari Tarjei Bø, Quentin Fillon Maillet, Martin Fourcade, Simon Desthieux e Alexander Loginov possono quindi ambire a prendere la testa della classifica generale, almeno in attesa del “ritorno del re”. Vista l’illustre assenza, l’occasione è ... Leggi la notizia su oasport

