Beyoncé, le foto su Instagram - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fonte foto: InstagramBeyoncé, le foto su Instagram 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Beyoncé: ecco gli scatti che la cantante pubblica su Instagram, a beneficio dei suoi tanti milioni di follower Beyoncé è una cantante talentosa e affascinante, seguita da milioni di persone su social network. Ecco le fotografie personali che l'artista pubblica su Instagram, raccontando per immagini ai fan la sua vita quotidiana, dietro le quinte del suo lavoro e in famiglia. Persone: Beyoncé Leggi la notizia su ilgiornale

AngeTra : RT @conamorechiara: Che ridere quando penso che la gente crede sul serio che Beyoncé non si sia alzata ad applaudire Joaquin Phoenix per la… - Vanity08335628 : RT @chitrio: Beyonce skippa il red carpet così che non ci siano foto a figura intera se non quelle postprodotte messe da lei, ma sappiamo c… - Vanity08335628 : RT @conamorechiara: Che ridere quando penso che la gente crede sul serio che Beyoncé non si sia alzata ad applaudire Joaquin Phoenix per la… -