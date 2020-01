Bergamo, scambia peritonite per influenza e rifiuta la visita a domicilio: condannata guardia medica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il tribunale di Bergamo ha condannato un medico a sei mesi, con la condizionale, per essersi rifiutato di visitare a domicilio una donna che aveva richiesto il suo intervento. La vicenda risale al 2014: il medico, che allora era di guardia nell'ambulatorio di Piario, sulla base di una "diagnosi" telefonica scambiò la peritonite per un comune virus gastrointestinale. La donna venne poi operata il giorno seguente. Leggi la notizia su milano.fanpage

