Bellaria, anziana legata e pestata a sangue da 3 feroci rapinatori (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Federico Garau I malviventi hanno agito in pieno pomeriggio, ed il figlio della vittima ha il sospetto che loro sapessero di non trovarlo in casa. legata e picchiata l'anziana vittima, una donna di 85 anni, ora sotto choc Tanta paura per una signora anziana residente a Bellaria, comune italiano in provincia di Rimini, rimasta vittima di una violenta aggressione commessa nei suoi confronti da parte di tre spietati rapinatori. Gli uomini incappucciati hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento della donna in pieno pomeriggio, e non hanno esitato a picchiarla per ottenere ciò che volevano. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati durante la giornata dello scorso lunedì 6 gennaio, intorno alle ore 15:00. Dopo aver preso di mira l'abitazione della vittima, sita in viale Vespucci, il gruppo di criminali vi ... Leggi la notizia su ilgiornale

