Bellanova minaccia: “Sulla prescrizione voteremo il testo di Forza Italia” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ancora guai per il governo sul tema della prescrizione. L’ultima dichiarazione destabilizzante arriva dalla ministra delle Politiche Agricole Bellanova. Parole che suonano come una minaccia. “Se non si riesce a trovare una sintesi accettabile nella maggioranza, allora sì, voteremo la proposta Costa”. Sono parole che pesano come macigni, quelle espresse dalla ministra Teresa Bellanova, senatrice … L'articolo Bellanova minaccia: “Sulla prescrizione voteremo il testo di Forza Italia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

