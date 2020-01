Basket: Virtus Bologna, tonfo in EuroCup 2020. Il Partizan Belgrado domina e vince la prima delle Top 16 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si aprono con una pesantissima sconfitta le Top 16 di EuroCup della Virtus Bologna. La formazione di Sasha Djordjevic esce travolta dalla Stark Arena di Belgrado, in cui il Partizan domina fin dal secondo quarto e porta a casa la vittoria per 99-81. Il miglior realizzatore è Torrian Walden con 23 punti, ma la parte più consistente del lavoro la fa Nemanja Gordic, che chiude a quota 22. In doppia cifra anche Marcus Paige (19) e Novica Velickovic (10). Per le V nere 21 di Frank Gaines e 14 a testa di Milos Teodosic e Julian Gamble. Il prossimo appuntamento avrà già un’enorme importanza, contro il Darussafaka al PalaDozza. L’inizio di partita è particolarmente combattuto, con Velickovic a far soffrire spesso e volentieri Ricci da una parte e Gamble a depositare a canestro i palloni che gli regalano ora Markovic ora Teodosic. Proprio il numero 44 delle V nere trova il secondo vantaggio ... Leggi la notizia su forzazzurri

