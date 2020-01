Basket, Champions League 2020: niente rimonta per Brindisi. Pugliesi sconfitti in casa da Dijon (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ancora una sconfitta per la Happy casa Brindisi in Champions League. La squadra pugliese cade in casa nel decimo turno contro i francesi del Dijon per 93-88 e spreca un’occasione importante per riaprire i giochi qualificazione alla fase successiva, che comunque non sono ancora aperti. Non basta alla Happy casa un’ottima prestazione da parte di Darius Thompson, che ha messo a referto 22 punti e 7 assist. In doppia cifra chiudono anche Stone (17) Sutton (12) e Banks (12). Francesi, invece, trascinati dai 23 punti di Rasheed Sulaimon e dai 19 punti di David Holston. Un primo tempo dove c’è un vero e proprio festival delle triple. Si segna tantissimo dall’arco, soprattutto Dijon con Sulaimon, ma Brindisi resta attaccata e chiude alla prima sirena sotto di cinque punti (17-22). Nel secondo quarto i francesi prendono il largo e arrivano sopra la doppia cifra di ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : VIDEO - #Basket #ChampionsLeague Gli highlights della sfida tra #Brindisi e #Dijon - sportface2016 : #Basket #ChampionsLeague #Brindisi sconfitta in casa da #Dijon, la situazione nel girone si complica - zazoomnews : LIVE Brindisi-Digione 11-12 Champions League basket 2020 in DIRETTA: festival di triple in Puglia! - #Brindisi-Dig… -