Barbara d’Urso ingrassata nelle feste di Natale: a Pomeriggio 5 si cerca la dieta giusta per la conduttrice (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Inizia una nuova puntata di Pomeriggio 5 l’8 gennaio 2020 e come sempre, nella breve anteprima in onda prima della fine de Il segreto, la conduttrice rivela quelli che saranno alcuni argomenti dell’appuntamento ! Oggi si parla di diete: dopo le abbuffate natalizie, si prendono spesso molti chili e anche la conduttrice ha “sgarrato”. Chi ha seguito la d’urso sui social sa che Barbara ha staccato viaggiando in giro per il mondo in queste ferie. Prima in Spagna, poi a Dubai: e viaggiando non ha rispettato la sua classica dieta e ha forse mangiato qualcosina di troppo. “Chi mi segue sa che sono ingrassata, ho preso 4 chili” ha detto la conduttrice nel promo, ricordando che chiaramente non c’è nulla di male, anche perchè tra l’altro, agli uomini piacciono le donne in carne! Ma a parte questo, si deve cercare di sentirsi bene con sè stessi ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

