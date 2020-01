Banca Popolare di Bari, ecco i creditori senza meriti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cominciano a uscire i nomi dei gruppi che hanno ottenuto dalla Banca Popolare di Bari prestiti senza meriti di credito: secondo le indagini, sarebbero queste sofferenze a mandare in tilt i parametri finanziari dell’istituto. Il Sole 24 Ore fa sapere oggi che tra le società messe sotto la lente dagli inquirenti, oltre che dagli ispettori delle autorità di Vigilanza, ci sono, tra i più noti, Parnasi e Maiora Group, la società degli Angelucci (Roma Global Services, azionista del San Raffaele di Roma) e il pastificio Rummo (per la quale a fine 2016, su 2 milioni di prestito, la Banca ipotizzava perdite per quasi un quarto della cifra). Nell’elenco ci sono anche società in liquidazione, come la Design 2000 (con 1,2 milioni di prestiti e la metà in sofferenza) e la Isoldi spa (con 30,5 milioni di crediti di cui oltre 17 milioni in sofferenza). Quest’ultima compariva anche nel dissesto di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

