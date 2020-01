Bambini allontanati dai genitori per un disegno. Ma gli abusi non sono stati mai commessi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Era bastato un semplice disegno per allontanarli dai loro Bambini. Dopo qualche mese è invece emerso che il presunto maltrattamento familiare non è mai esistito. I servizi sociali avevano riferito alla Procura di abusi da parte di una coppia di coniugi di Ceccano, in provincia di Frosinone, nei confronti dei loro tre Bambini. abusi che … L'articolo Bambini allontanati dai genitori per un disegno. Ma gli abusi non sono stati mai commessi NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

