Bacca ricorda: «Godin? All’Atletico era insuperabile» – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’ex Milan Bacca ha dichiarato che non vorrebbe più affrontare Godin e Miranda, che all’Atletico erano insuperabili Carlos Bacca ha parlato dell’interista Godin e dell’ex Miranda: «Non vorrei più affrontarli, erano insuperabili all’Atletico Madrid. Oggi invece vorrei evitare il “Chimi” Avila, uno che vorresti sempre avere come compagno di squadra» L’ex Milan, attualmente al Villareal, ha elogiato così l’attaccante dell’Osasuna: «Ha energia, dà tutto per il club, corre sempre per 90 minuti. Un’energia che trasmette ai compagni quando corre e lotta, per questo non vorrei mai affrontarlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

dello__98 : @milan_corner Come movimenti immobile mi ricorda Bacca. A me non piace come tipo di punta ma per come giocano loro… -