Baby gang scatenata, assalto al taxi nel traffico del Rione (Video) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – taxi assaltato da Baby gang. Calci, pugni, portiera aperta e addirittura un ragazzino steso sul lato anteriore della vettura. E’ il Video-denuncia dello Studio Legale Amato su quanto accaduto nelle scorse sere nel Rione Sanità a Napoli. “Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al tassista aggredito – commenta lo studio legale – si tratta dell’ennesimo atto di violenza che dimostra come le nostre strade siano abbandonate a loro stesse ogni giorno di più e come gli operatori del trasporto pubblico siano costretti a lavorare senza nessun tipo di tutela”. “Il fenomeno delle Baby-gang va marginato, per non dire fermato del tutto. Ma dove sono i genitori di questi ragazzini? Vogliono che diventino dei veri e propri criminali? Il rimedio al problema sta nel rendere le nostre strade più sicure, con vigilanza e ... Leggi la notizia su anteprima24

