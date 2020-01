Baby gang assalta un taxi nel Rione Sanità (Video) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una Baby gang ha preso di mira e vandalizzato un taxi nel Rione Sanità a Napoli, terrorizzando l’autista, come appare in un Video postato sui social. Rione Sanità | Ancora violenza ed inciviltà nelle strade della città di Napoli, ancora una volta ad opera di gruppi ragazzini, le Baby-gang. Come si vede da un filmato … L'articolo Baby gang assalta un taxi nel Rione Sanità (Video) proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

zazoomnews : Napoli tassista aggredito da baby gang nel Rione Sanità - #Napoli #tassista #aggredito #Rione - zazoomblog : Napoli tassista aggredito da baby gang nel Rione Sanità - #Napoli #tassista #aggredito #Rione - dimeo_s : In Piazza Cavour la scritta della vergogna che inneggia alle baby gang -