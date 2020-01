Avete mai visto la mamma di Tomaso Trussardi? Chi è la suocera di Michelle [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Erede della famosa casa di moda, Tomaso Trussardi gestisce insieme alle sorelle Beatrice e Gaia, l’azienda fondata dal nonno Dante. Sua mamma, MariaLuisa Gavazzeni è una docente presso l’università La Sapienza di Roma. Chi è MariaLuisa, la mamma di Tomaso Trussardi FOTO Elegante e riservata, Maria Luisa Gavazzeni è la moglie di Nicola Trussardi, il nipote del fondatore della celebre maison Trussardi. Nicola ha assunto la direzione dell’azienda di famiglia nel 1970, trasformandola da piccolo laboratorio artigianale per la produzione di guanti in un brand internazionale. Purtroppo, però, l’uomo è venuto a mancare nel 1999, a causa di un incidente stradale. Dopo la morte del marito Nicola, la donna ha dovuto affrontare anche quella del primogenito Francesco, deceduto quattro anni dopo, nel 2003, anche lui per un incidente stradale. Marialuisa ha lavorato con lui ... Leggi la notizia su velvetgossip

