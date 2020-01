Avellino, il segretario Izzo: “Vogliamo ridare entusiasmo alla piazza” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Ora la cosa più importante è ridare entusiasmo alla piazza”. Così il neo segretario generale dell’Us Avellino 1912, Giuseppe Izzo. “Nei confronti della nuova società c’è grande curiosità e attenzione verso l’operato della nuova società. Il presidente ha più volte ribadito la volontà di avere un organigramma completo, ai fini di un riflesso positivo in campo sportivo”. “L’accoglienza è stata straordinaria, ma soprattutto c’è tanta responsabilità per chi come me ricopre una carica importante nella società. Abbiamo l’obbligo morale di fare il massimo per l’Avellino affinché possa avere un futuro ambizioso”. Diverse le iniziative messe in campo dalla neo società irpina: “L’iniziativa rivolta ai comuni colpiti dal maltempo ha avuto un buon riscontro. Avremo ... Leggi la notizia su anteprima24

