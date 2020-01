Australia, salvano dalle fiamme dei koala trasportandoli sulla loro auto: il video (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Australia, due amici salvano dei koala dalle fiamme trasportandoli sulla loro auto L’Australia brucia e i numeri in termini di perdite umane ed animali sono sempre più preoccupanti. Secondo l’ultimo report del WWF, infatti, sono oltre un miliardo gli animali rimasti uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi che stanno bruciando il Paese. Una vera e propria apocalisse. “Si tratta di una perdita straziante – ha dichiarato il WWF in una nota – che comprende migliaia di preziosi koala della costa centro-nord del New South Wales, insieme ad altre specie iconiche come canguri, wallaby, petauri, potoroo e uccelli melifagi”. Finora, sono in tutto 8,4 milioni gli ettari di terreno andati in fiamme: l’equivalente della superficie dell’intera Austria. Con l’accusa di aver provocato volontariamente i roghi, sono state arrestate ben 180 persone. Tra ... Leggi la notizia su tpi

