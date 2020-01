Australia, morto un altro pompiere: sono 26 le vittime. Nuovo appello del governo: “Lasciate le aree a rischio” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un altro pompiere è morto in Australia nei roghi che stanno mettendo in ginocchio il Paese. Si tratta della 26esima vittima dell’emergenza incendi. Da settembre oltre 2mila case sono state distrutte e circa 80mila chilometri quadrati del territorio sono stati devastati dal fuoco. Oltre un miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi. Il governo ha emanato nuovi avvisi di evacuazione e ha invitato i cittadini a lasciare le aree a rischio prima che si ripresenti un picco di intensità di calore, previsto tra mercoledì e venerdì, e con esso il rischio di altri incendi nelle zone più esposte. Le autorità hanno lanciato un appello per il salvataggio di vite umane, esortando gli abitanti delle aree più minacciate ad ascoltare i messaggi di allarme. Secondo le autorità ci vorranno mesi per risolvere i danni causati dai roghi. Questo è per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

