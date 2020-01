Australia, le numerose foto false degli animali coinvolti negli incendi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Colti dall’emotività del momento alcuni utenti stanno condividendo sui social diverse foto e video che riguarderebbero gli animali coinvolti negli incendi in Australia, ma senza verificare. Il fake è dietro l’angolo. Tra le foto diffuse, anche in Italia, troviamo quella di una tigre in fiamme condivisa, ad esempio, dall’attrice indiana Srabanti in un tweet del 4 gennaio 2020. La foto, in realtà, è stata scattata nel 2012 e non riguarda un animale in vita in Australia: si tratta di una tigre imbalsamata bruciata, insieme ad altri esemplari di animali, dalle autorità di Jakarta in Indonesia in quanto illegali. La foto in un articolo del 2012 del DailyMail. Anche la foto del gattino condivisa dall’attrice indiana non riguarda gli incendi di questi giorni in Australia: Troviamo la foto in un articolo del 2018 pubblicato dal britannico The Sun. ... Leggi la notizia su open.online

