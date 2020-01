Australia, la piccola Charlotte saluta il suo papà eroe (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano I funerali del vigile del fuoco Australiano Prima Harvey con il suo ciuccio e la medaglia del papà. Oggi Charlotte. Ci sono immagini che non hanno bisogno di parole. Come quella della piccola Charlotte O’Dwyer, 20 mesi e un elmetto sulla testa. Dietro di lei, la bara di suo padre, Andrew. Aveva 36 anni e 16 al servizio dei vigili del fuoco. È morto mentre cercava di sedare le fiamme di un uno degli incendi che stanno devastando l’Australia da ... Leggi la notizia su vanityfair

