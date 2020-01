Australia, la piccola Charlotte con l'elmetto del papà pompiere morto durante i roghi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Funerali solenni per Andrew O'Dwyer, morto in servizio. La figlia Charlotte ha salutato la bara indossando l'elmetto del... Leggi la notizia su today

fanpage : L’addio della piccola Charlotte al papà pompiere morto negli incendi in Australia - tenebrojfk81 : RT @fanpage: L’addio della piccola Charlotte al papà pompiere morto negli incendi in Australia - blusewillis : L’addio della piccola Charlotte al papà pompiere morto negli incendi in Australia -