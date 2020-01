Australia, incendi e devastazione visibili dallo Spazio: le immagini satellitari della NASA [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La NASA ha pubblicato immagini satellitari che hanno ritratto dallo Spazio la situazione incendi in Australia: sono ben visibili le colonne di fumo che ricoprono la costa sudorientale e la devastazione dell’Isola dei Canguri dove sono presenti riserve naturali protette. Nell’immagine del satellite Aqua mostrano pennacchi di fumo sulla costa sudest, trascinati dal vento verso est. Lo strumento Omps (OPS Mapping and Profiler Suite) sul satellite Suomi NPP, gestito da NASA e NOAA, ha registrato enormi quantità di particelle all’interno del fumo (fuliggine, polvere e aerosol). Il satellite Terra mostra l’Isola dei Canguri: quasi un terzo dell’isola è bruciato, con zone ancora in fiamme. La NASA, con i cuoi satelliti, continuerà a seguire l’evoluzione degli incendi in Australia e la diffusione del fumo. E’ previsto un peggioramento della ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

