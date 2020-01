Australia in fiamme, muore vigile del fuoco: i colleghi al funerale ballano la haka. Il video (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una haka, la danza tipica del popolo Māori, l’etnia originaria della Nuova Zelanda, “come segno di rispetto”. È l’omaggio offerto dai vigili del fuoco rurali di Horsley Park al collega Andrew O’Dwyer, morto a causa degli incendi in Australia. “Un momento speciale” durante il funerale, come hanno sottolineato i pompieri rurali del New South West, condividendo il video su Twitter. In tutto sono 26 le vittime accertate dall’inizio dei roghi. Da settembre oltre duemila case sono state distrutte e circa 80mila chilometri quadrati sono andati in fumo. Video Twitter/NSWRFS L'articolo Australia in fiamme, muore vigile del fuoco: i colleghi al funerale ballano la haka. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

