Australia in fiamme, l’auto è piena di koala: così i due amici provano a salvare gli animali dalle fiamme (Di mercoledì 8 gennaio 2020) koala al volante, koala sui sedili posteriori e anteriori. così due amici a Kangaroo Island hanno provato un gruppo di animali dalle fiamme, che in queste settimane stanno devastando l’Australia, uccidendo, tra gli altri, anche migliaia di marsupiali. Il video dell’auto letteralmente riempita di koala è stata pubblicato su Instagram e ha fatto il giro del mondo L'articolo Australia in fiamme, l’auto è piena di koala: così i due amici provano a salvare gli animali dalle fiamme proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

