Australia | 10mila cammelli uccisi dai cecchini | «Bevono troppa acqua»

Oltre 10.000 cammelli e dromedari selvatici, verranno uccisi da tiratori scelti a bordo di elicotteri. Gli animali Bevono troppa acqua potabile in un'Australia devastata dagli incendi e dalla siccità. E il Paese non può permetterselo. Un nuovo triste capitolo, si aggiunge alla già feroce ecatombe che sta decimando la fauna dell'Australia. E la tragedia, compresa quella animale, sembra non avere fine. Le operazioni di abbattimento, partite per ordine dei leader aborigeni dell'area di Anangu ...

