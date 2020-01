Australia, 10.000 cammelli saranno abbattuti da cecchini in elicottero: «Bevono troppa acqua» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si aggiunge un nuovo triste capitolo all’ecatombe animale che sta decimando la fauna dell’Australia. Più di 10.000 cammelli e dromedari selvatici, su una popolazione totale di poco più di un milione, saranno abbattuti nei prossimi giorni. La ragione? Bevono troppa acqua, e data la catastrofica siccità in corso da mesi, gli Australiani non possono più permetterselo. Secondo quanto si apprende dalle fonti locali, gli animali saranno uccisi con colpi di fucili da alcuni cecchini professionisti a bordo di elicotteri. La tragedia del mondo animale, in Australia, sembra non avere fine. Nel corso degli incendi che dallo scorso agosto hanno avvolto l’Australia fra le fiamme, già più di mezzo miliardo di animali di svariate specie è andato perduto. I koala sono a un passo dall’estinzione, migliaia di canguri morti carbonizzati occupano i bordi delle strade. E poi ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

angelomangiante : In Australia il bilancio è salito a un MILIARDO di animali morti nei roghi. Bruciati 8,4 milioni di ettari di bosc… - angelomangiante : Un inferno. Più di 1.000 chilometri quadrati di territorio bruciati. Decine di migliaia di persone evacuate. Abitaz… - LaStampa : Australia, 10.000 cammelli verranno uccisi dai cecchini in elicottero: “Bevono troppa acqua” @fulviocerutti -