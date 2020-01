Attacco Iran,Johnson: no vittime Gb-Usa

Il premier britannnicoha riferito alla Camera dei Comuni che la rappresagliaiana all'uccisione del generale Soleimani "non ha causatofra il personale Usa" in Iraq, né risultano "feriti britannici". Parigi, con il ministro degli Esteri Le Drian condanna l'iano alle basi americane in Iraq ed esorta alla "de-escalation". La Germania invoca "distensione" e valuta un ritiro parziale di militari dall'Iraq.(Di mercoledì 8 gennaio 2020)