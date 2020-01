Attacco iraniano alle basi USA in Iraq: “Colpiremo anche Dubai, Tel Aviv e Haifa” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È in corso la riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca dopo l’Attacco iraniano a due basi in Iraq che ospitano truppe americane, ovvero quella di al-Asad e quella di Erbil. Il capo del Pentagono Mark Esper e il segretario di Stato Mike Pompeo sono appena arrivati alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump è stato informato di quanto sta succedendo in Iraq e sta incontrando la sua squadra per la sicurezza nazionale. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, i Pasradan, hanno affermato che se l’Iran dovesse essere attaccato sul suo territorio, Dubai, Haifa e Tel Aviv verranno colpite in un terzo round di attacchi da parte dell’Iran. Dall’Ansa si è appreso che il personale del contingente militare italiano ad Erbil si è radunato in un’area di sicurezza dopo l’Attacco di questa sera. I militari italiani si sarebbero ... Leggi la notizia su cronacasocial

Tg3web : ?? Attacco iraniano in #Iraq, tutti illesi i militari italiani presenti a Erbil al momento del bombardamento missilistico - Tg3web : ?? Il Pentagono conferma l’attacco missilistico iraniano contro i militari statunitensi in #Iraq. Colpite le basi di Ayn al Asad ed Erbil - RaiNews : Le immagini di ciò che resta dell'auto su cui viaggiava #Soleimani dopo l'attacco Usa presso l'aeroporto di… -