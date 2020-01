Attacco iraniano alle basi Usa: “80 terroristi americani uccisi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) «Nessun militare italiano è rimasto coinvolto e i mezzi e le infrastrutture in uso al contingente militare italiano non hanno subito danni» nell’Attacco iraniano avvenuto la scorsa notte contro la base statunitense di Erbil, in Iraq. Lo ha dichiarato lo Stato Maggiore della Difesa, aggiungendo che «al momento dell’Attacco sono state messe in atto tutte le procedure di contingenza tese alla salvaguardia della sicurezza del contingente dislocato nell’area di Erbil». Da Teheran, invece, risuonano le parole della guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, in un discorso televisivo: «Il martirio di Soleimani ha dimostrato che la rivoluzione dell’Iran è ancora viva … i nostri principali nemici includono gli Usa e l’arrogante sistema sionista. Dovremmo diventare più forti cosicché il nemico non possa farci del male, gli Usa non metteranno mai fine al ... Leggi la notizia su cronacasocial

MediasetTgcom24 : Iraq, almeno 80 vittime nell'attacco iraniano contro le basi Usa #IranvsUSA - Tg3web : ?? Attacco iraniano in #Iraq, tutti illesi i militari italiani presenti a Erbil al momento del bombardamento missilistico - Tg3web : ?? Il Pentagono conferma l’attacco missilistico iraniano contro i militari statunitensi in #Iraq. Colpite le basi di Ayn al Asad ed Erbil -